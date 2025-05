AlianzaMelaNOmás: el peluquero se suma a la campaña para concientizar sobre el melanoma

En Argentina se diagnostican por año más de 1.600 casos de melanoma, según datos de la International Agency for Research on Cancer (IARC) . Las proyecciones estiman que para el año 2045 esta cifra aumentará a más de 2.400, un 41% más que los registrados en 2022. Frente a este escenario, la detección temprana es fundamental. Por eso, en el marco del Día Mundial del Melanoma , que se conmemora cada 23 de mayo, Bristol Myers Squibb , junto a la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) , con el apoyo de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) y de la iniciativa Melanoma Argentina , presentan #AlianzaMelaNOmás , una campaña de concientización sobre prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de piel y el melanoma, en la que tienen activa participación un gremio inesperado: los peluqueros.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se desarrolla cuando los melanocitos (las células que le dan color a la piel) comienzan a crecer sin control. Es menos frecuente que otros tipos de cáncer de piel, aunque es más peligroso por su capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo si no se realiza un diagnóstico temprano.

Debido a que cerca del 80% de los pacientes no presentan enfermedad en otro sitio del cuerpo (metástasis) al momento del diagnóstico, la consulta precoz y su tratamiento adecuado representan la mejor chance de curación de la enfermedad.

Una alianza poderosa

En Argentina las peluquerías forman parte del día a día de muchísimas personas, donde varones y mujeres se acercan para cortarse el pelo, renovar el color, hacerse un cambio de look o simplemente, disfrutar de un momento de cuidado personal. Este alcance convierte a los profesionales del cabello en aliados estratégicos para ayudar a generar conciencia sobre la detección temprana de lesiones sospechosas en la piel.

Según una publicación en el Journal of the American Academy of Dermatology, gracias a su cercanía con los clientes y el acceso a zonas difíciles de observar, como el cuero cabelludo y la nuca, los peluqueros pueden desempeñar un rol clave al observar lunares, manchas o bultos que podrían pasar desapercibidos. Su mirada atenta puede ser el primer paso hacia una consulta médica oportuna.

Qué busca AlianzaMelaNOmás

#AlianzaMelaNOmás busca crear una red de prevención y concientización. Bajo el lema “Una mirada atenta tiene el poder de cambiarlo todo”, la campaña promueve el chequeo anual de la piel y capacita a peluqueros en medidas de prevención sugeridas para la detección de señales sospechosas.

“El melanoma es el cáncer de piel más agresivo, pero es visible. Los peluqueros, por su relación de confianza y acceso visual a zonas como el cuero cabelludo y la nuca, pueden detectar señales de alarma que los propios clientes no ven. No se trata de diagnosticar, sino de detectar señales de alarma y sugerir una visita al dermatólogo. Un par de ojos más pueden marcar la diferencia”, expresó la doctora María Florencia Cuadros (MP 15733), oncóloga clínica, especialista en tumores cutáneos y miembro de la AAOC.

“El rol de los peluqueros como aliados en la detección temprana del melanoma es un ejemplo claro de cómo la salud puede estar presente en los espacios más cotidianos. Desde LALCEC, creemos en la importancia de empoderar a la comunidad con información accesible, y esta campaña nos permite acercar prevención a miles de personas desde un lugar inesperado pero efectivo”, expresó por su parte Martín Fleming, director ejecutivo de Lalcec.