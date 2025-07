Gran remontada de Alfonso Domenech, pero Santero se escapa en el campeonato

Domenech toque.JPG El pergaminense Alfonso Domenech abandonó en la vuelta inicial de la primera serie. DARIO GALLARDO

Para el pergaminense, actual campeón de la clase mayor del TN, esta fecha comenzó con los entrenamientos el sábado, en donde se ubicó vigésimo tercero y octavo respectivamente, pero a la hora de clasificar se complicó ya que el setup elegido para la puesta a punto del Virtus no cayó bien y el auto no tuvo el funcionamiento esperado. Sumado a esto, “Alfon” no pudo conseguir una succión y se ubicó a 1s. 460/1.000 de la pole position en el decimonoveno lugar.