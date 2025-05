Julia Riera lista para enfrentar a Ribakina: "Confío mucho en mí"

Julia Riera y su fortaleza mental

El camino de la argentina no fue fácil en la previa del torneo. De hecho, su participación en la qualy de Roland Garros estuvo en duda por una molestia física: "La semana anterior no jugué torneo, paré porque estaba con una molestia en el abdominal. Me hice un estudio y me salió que tenía un pequeño desgarro. Entrené muy poquito, hubo días que no pude entrenar. Fue una semana de mucha incertidumbre".