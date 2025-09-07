VIVI MINUTO A MUNUTO LA ELECCION EN PERGAMINO

9:00: El candidato Mariano Crespi llega a votar a la Escuela N° 8 montado a un caballo.
domingo 07 de septiembre de 2025
8:40: Prácticamente todas las mesas funcionan con normalidad.
8:20: Desde varios puntos de votación de advierte faltante de boletas del Partido Libertario.
8:15: De a poco comienzan a normalizarse el faltante de autoridades.
8:00 Se abren los comicios con falta de autoridades en algunas mesas.