VIVI MINUTO A MUNUTO LA ELECCION EN PERGAMINO

domingo 07 de septiembre de 2025
    7 de septiembre de 2025 - 10:00

    EN VIVO

      9:00: El candidato Mariano Crespi llega a votar a la Escuela N° 8 montado a un caballo.

      8:40: Prácticamente todas las mesas funcionan con normalidad.

      8:20: Desde varios puntos de votación de advierte faltante de boletas del Partido Libertario.

      8:15: De a poco comienzan a normalizarse el faltante de autoridades.

      8:00 Se abren los comicios con falta de autoridades en algunas mesas.

