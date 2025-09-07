VIVI MINUTO A MINUTO LA ELECCION EN PERGAMINO

domingo 07 de septiembre de 2025
    7 de septiembre de 2025 - 10:00

    EN VIVO

      12:01: Se abrió la mesa de la Escuela Primaria 27 ubicada en la zona rural de paraje Urrutia, sobre la ruta nacional 178, camino a Bigand.

      12:00: La Delegada Electoral de la Primaria 1 reportó el veinte por ciento de participación ciudadana en las elecciones.

      11:30: Paula Bustos: "Tuvimos algunos problemas porque no se han presentado autoridades de Mesa a cumplir con el deber ciudadano asignado por la Junta Electoral".

      9:30: Comienzan a llegar las boleas que faltaban.

      9:25: Denuncian falta de boletas en varias mesas de los partidos de Izquierda, Unión Liberal y Partido Libertario.

      9:20: Se confirma que la totalidad de las mesas están funcionando.

      9:15: Se confirma un ausentismo importante de autoridades de mesa, que fueron cubiertos por ciudadanos que asistieron temprano a votar.

      9:00: El candidato Mariano Crespi llega a votar a la Escuela N° 8 montado a un caballo.

      8:40: Prácticamente todas las mesas funcionan con normalidad.

      8:20: Desde varios puntos de votación de advierte faltante de boletas del Partido Libertario.

      8:15: De a poco comienzan a normalizarse el faltante de autoridades.

      8:00 Se abren los comicios con falta de autoridades en algunas mesas.

      Las elecciones se están desarrollando con normalidad en la totalidad de las escuelas.

      En Pergamino, las elecciones se están desarrollando con normalidad

