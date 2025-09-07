VIVI MINUTO A MINUTO LA ELECCION EN PERGAMINO

12:01: Se abrió la mesa de la Escuela Primaria 27 ubicada en la zona rural de paraje Urrutia, sobre la ruta nacional 178, camino a Bigand.

12:00: La Delegada Electoral de la Primaria 1 reportó el veinte por ciento de participación ciudadana en las elecciones.

11:30: Paula Bustos: "Tuvimos algunos problemas porque no se han presentado autoridades de Mesa a cumplir con el deber ciudadano asignado por la Junta Electoral".

9:30: Comienzan a llegar las boleas que faltaban.

9:25: Denuncian falta de boletas en varias mesas de los partidos de Izquierda, Unión Liberal y Partido Libertario.

9:20: Se confirma que la totalidad de las mesas están funcionando.

9:15: Se confirma un ausentismo importante de autoridades de mesa, que fueron cubiertos por ciudadanos que asistieron temprano a votar.

9:00: El candidato Mariano Crespi llega a votar a la Escuela N° 8 montado a un caballo.

8:40: Prácticamente todas las mesas funcionan con normalidad.

8:20: Desde varios puntos de votación de advierte faltante de boletas del Partido Libertario.

8:15: De a poco comienzan a normalizarse el faltante de autoridades.

8:00 Se abren los comicios con falta de autoridades en algunas mesas.