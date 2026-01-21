Urquiza celebra este sábado una nueva edición de la Festival de la Tierra Fértil

El delegado de Urquiza , Franco Acguaticci , el subsecretario de Asuntos Rurales Aníbal Figueiras y Daniela Polola , secretaria de la organización del evento, presentaron este miércoles oficialmente la 12ª edición del Festival de la Tierra Fértil , que se llevará a cabo este sábado desde las 20:00, frente a la capilla, con entrada libre y gratuita.

Cultura y espectáculos Urquiza y la región palpitan una nueva edición del Festival de la Tierra Fértil

El Festival de la Tierra Fértil es un evento ya consolidado dentro del calendario cultural del Partido de Pergamino y que año tras año convoca a vecinos de la localidad, de pueblos cercanos y de la ciudad cabecera.

La celebración forma parte de la propuesta de actividades de verano impulsadas en las localidades rurales, con el objetivo de fortalecer la identidad de cada pueblo, promover el encuentro comunitario y ofrecer alternativas recreativas al aire libre.

Desde la Municipalidad destacaron que el Festival de la Tierra Fértil es una de las celebraciones que abre el calendario estival de festivales en el Partido de Pergamino.

“Desde el año 2015 se trabaja para que cada localidad cuente con su propia fiesta popular, fortaleciendo la participación y el arraigo”, destacó el subsecretario de Asuntos Rurales Aníbal Figueiras.

Este año, como novedad, la fiesta tendrá entrada libre y gratuita, con el propósito de que toda la comunidad de Urquiza pueda participar y disfrutar del evento. Asimismo, se implementó un bono contribución para colaborar con los gastos de organización.

Lugar, horario y artistas del Festival de la Tierra Fértil

La fiesta se realizará frente a la capilla de Urquiza, con apertura del predio a partir de las 20:00. El público podrá asistir con reposera y equipo de mate, y contará con patio gastronómico, artesanos y puestos a cargo de instituciones locales, entre ellas el Club Juan Anchorena y la Iglesia, permitiendo que las entidades recauden fondos para el inicio del año.

“En el escenario se presentarán diversos números artísticos, ofreciendo una propuesta para todos los gustos, que incluirá folklore, cumbia, cuarteto y música melódica. Actuarán León Talense, Raíces, A Paso Firme, Baila Conmigo, 100% Santa Fe y el Ballet Municipal”, detalló Daniela Polola, secretaria de la organización del evento, quien destacó el trabajo conjunto entre la Asociación Civil Fiesta de la Tierra Fértil, la delegación local, las instituciones y el acompañamiento del Municipio de Pergamino, fundamental para la realización del evento.

“El Festival de la Tierra Fértil invita a compartir una noche de encuentro, música y tradición, reafirmando el valor de los pueblos como espacios de identidad, cultura y comunidad durante el verano”, concluyó el delegado de Urquiza Franco Acguaticci.