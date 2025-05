Un jubilado lastimó al ladrón que intentó irrumpir en la casa a robar

Frente al violento ataque, el hombre mayor logró tomar un cuchillo de cocina y defendió su integridad, provocándole una herida cortante al asaltante, quien de inmediato se dio a la fuga sin lograr su cometido. No se registraron elementos sustraídos.

A raíz del llamado al 911, personal policial acudió rápidamente al domicilio de la víctima, donde recogieron su testimonio y solicitaron asistencia médica. Profesionales del SAME constataron que el jubilado no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.