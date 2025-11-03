lunes 03 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Suicidio: encontraron sin vida a un hombre mayor y sospechan que se disparó con un arma de fuego

    Un adulto mayor se quitó la vida en su casa. En el lugar la Policía, SAME y peritos de Científica.

    3 de noviembre de 2025 - 12:23
    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    LA OPINION
    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    LA OPINION

    Un hombre mayor de edad fue encontrado sin vida en el interior de su propiedad ubicada en calle Echevarría al 200, en la mañana de este lunes. El hallazgo generó la inmediata intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades policiales, que se trasladaron al lugar para iniciar las actuaciones de rigor.

    Lee además
    El suicidio de Soledad Lobo (23) para los familiares está en dudas porque era una madre de un niño pequeño y muy apegada a sus afectos. video

    El suicidio de Soledad Lobo para los familiares debe investigarse como un homicidio por las amenazas recibidas
    Dos aprehendidos en San Pedro por violencia de género y desobediencia judicial

    Dos aprehendidos en San Pedro por violencia de género y desobediencia judicial
    Embed

    Alrededor de las 11:00, una ambulancia del SAME y móviles del Comando de Patrulla y de la Patrulla Urbana municipal se presentaron en el domicilio. Los uniformados realizaron las primeras diligencias, preservando la escena y dando intervención a la Fiscalía N° 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari.

    suicidio de un hombre mayor en echevarria al 200 Pergamino-002
    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    El suicidio de un adulto mayor generó el despliegue de una ambulancia, patrulleros policiales y móviles municipales de tránsito.

    Por disposición judicial, Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes y luego trasladó el cuerpo sin vida a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para establecer fehacientemente la causa del deceso. Durante el procedimiento, la circulación vehicular estuvo interrumpida en esa cuadra por un operativo de tránsito coordinado por la brigada de la Agencia Municipal de Seguridad.

    De acuerdo con las primeras versiones, el hombre atravesaba un cuadro de profundo malestar emocional y un presunto estado depresivo. Fuentes consultadas indicaron que la principal hipótesis apunta a un suicidio mediante el uso de un arma de fuego, aunque los resultados de las pericias serán determinantes para confirmar oficialmente esa circunstancia.

    El hecho causó conmoción en el vecindario, donde el fallecido era una persona conocida desde hacía muchos años. Los investigadores trabajan para reconstruir las horas previas al trágico desenlace y tomar testimonio a familiares y allegados.

    Prevención del suicidio

    El Hospital San José recuerda que cuenta con un servicio permanente de Salud Mental, integrado por profesionales de psicología y psiquiatría, que atienden las 24 horas, los 365 días del año. La asistencia está disponible tanto a través del servicio de guardia como mediante atención ambulatoria en consultorios, para todas las personas que estén atravesando momentos de angustia, malestar emocional o crisis personales.

    El centro de salud de Pergamino tiene sus líneas de atención telefónica disponibles las veinticuatro horas de los 365 días del año para brindar asistencia a pacientes. Los números de teléfono a los que pueden llamar son: 02477-429792; 429793; 429794; 429795; 429796; 429797; 429798 y 429799.

    Además, existen líneas de atención y acompañamiento gratuitas y confidenciales:

    Línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires).

    Línea 0800-999-0091 (interior del país).

    Línea 988, servicio nacional de prevención del suicidio y asistencia en salud mental disponible las 24 horas.

    Temas
    Seguí leyendo

    El suicidio de Soledad Lobo para los familiares debe investigarse como un homicidio por las amenazas recibidas

    Dos aprehendidos en San Pedro por violencia de género y desobediencia judicial

    Conflicto vecinal en calle Guiraldes: se entregó un vecino tras atrincherarse en Zárate

    Tragedia en la ruta 32: una joven murió tras un despiste y vuelco descontrolado a la ribera de un arroyo

    La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio al acusado de las estafas piramidales en Pergamino

    San Nicolás: Aprehendido un hombre en un allanamiento acusado de amenazar y agredir a su expareja

    Pidieron prisión perpetua para el femicida de Guadalupe Estigarribia en Baradero

    Detienen en San Nicolás a un hombre con pedido de captura tras robar una bicicleta

    Fue a juicio oral por dos asaltos: lo condenaron por uno y lo absolvieron en otro

    Aprehendieron a un hombre en La Emilia por amenazas y tenencia ilegal de un arma de guerra

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Conflicto vecinal en calle Guiraldes: se entregó un vecino tras atrincherarse en Zárate.

    Conflicto vecinal en calle Guiraldes: se entregó un vecino tras atrincherarse en Zárate

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Realizarán en Baradero una carrera homenaje a Fino Mazzochi

    Baradero homenajeará a Sergio "Fino" Mazzochi con una carrera en el circuito Barrancas
    Alfonso Domenech no pudo completar la final en el TC por segunda fecha consecutiva.

    Alfonso Domenech decidió parar en la final del TC en Paraná

    El evento comercial ofrece promociones en tecnología, turismo, muebles, indumentaria, alimentos, cosmética y más.

    CyberMonday 2025: cómo comprar con seguridad y evitar caer en estafas digitales

    La convocatoria premia obras construidas, publicaciones y proyectos de urbanismo, reconociendo trabajos con un impacto transformador bajo el lema La arquitectura como motor de cambio. Las categorías incluyen viviendas, edificios institucionales, reciclaje patrimonial, paisajismo y obras en el exterior. 

    Se entregaron los premios SCA CPAU de arquitectura argentina

    Este plato es uno de los más populares a nivel internacional y cuenta con millones de opciones imperdibles para degustarlos.

    Día Mundial del Sándwich: ¿por qué se celebra hoy, 3 de noviembre?