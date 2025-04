Seguros: la incertidumbre arancelaria afectaría negativamente la solvencia de las empresas

Según advierte un nuevo informe de la calificadora de riesgos A.M. Best , la reciente volatilidad en los mercados bursátiles y de deuda, provocada por los cambios arancelarios en los Estados Unidos , podría debilitar los balances futuros de las aseguradoras a nivel mundial.

La agencia de calificación indica que esta incertidumbre arancelaria representa un factor potencialmente negativo para la solvencia de las aseguradoras, causando pérdidas no previstas en sus carteras de renta variable y una reducción de su capital disponible.

A pesar de la prórroga por 90 días a la aplicación de nuevos aranceles dispuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, persiste el riesgo de que estos incrementen las presiones inflacionarias y eleven los costos de siniestralidad en múltiples líneas de negocio. Esto podría obligar a las aseguradoras de No Vida a solicitar aumentos de tarifas y primas para mantener la suficiencia de precios.

En este sentido, Sridhar Manyem, Director Senior de A.M. Best, afirmó que “las aseguradoras de No Vida, especialmente aquellas con más del 25% de sus activos en renta variable, son particularmente vulnerables”.