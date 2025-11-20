San Nicolás: Allanan al administrador de "Infraganti.sn", la cuenta que difundía hechos delictivos

La Prefectura Naval Argentina y la Secretaría Especializada en Cibercrimen realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Almirante Brown al 1100, barrio Los Pinos, donde reside la persona que administraba las cuentas de Instagram INFRAGANTI.SN e INFRAGANTI.SN32. El Norte

La Prefectura Naval Argentina y la Secretaría Especializada en Cibercrimen realizaron un allanamiento en una vivienda de barrio Los Pinos, donde identificaron al hombre que administraba las cuentas de Instagram “Infraganti.sn” e “Infraganti.sn32”. Desde esos perfiles se difundían imágenes y videos de distintos hechos delictivos registrados en San Nicolás.

Investigación en San Nicolás sobre las cuentas “Infraganti.sn” e “Infraganti.sn32” La pesquisa se inició cuando la fiscal general Sandra Bicetti tomó conocimiento de la circulación de material delictivo en ambas cuentas, donde se difundían robos, armas y maniobras peligrosas. La fiscal ordenó que la Secretaría de Cibercrimen analizara el contenido y formara la causa, que quedó a cargo de la UFI Nº 1, conducida por la fiscal María Verónica Marcantonio.

Cómo identificaron al administrador de los perfiles A través de tareas encubiertas realizadas por Prefectura y análisis técnico del comportamiento de los perfiles, los investigadores lograron identificar al responsable. Con esa información, se dispuso el allanamiento en la vivienda de Almirante Brown al 1100. El operativo fue coordinado por el área de Cibercrimen y contó con apoyo de Prefectura y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Material secuestrado y pasos de la causa penal Durante el procedimiento se secuestró el teléfono celular desde el cual se administraban las cuentas, y se realizó la preservación de evidencia digital. Las autoridades tomaron control de los perfiles para analizar publicaciones, conversaciones y registros que habían alcanzado miles de interacciones. La investigación continúa para determinar responsabilidades penales y posibles vínculos con otros hechos delictivos en la ciudad.

