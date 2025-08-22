Murió un hombre de 39 años en el interior de la habitación de un hotel alojamiento de la zona sur

El hombre de 39 años murió en el interior de la habitación de un hotel alojamiento.

En la mañana de este viernes en un hotel alojamiento de la zona sur intervinieron especialistas de Policía Científica para realizar las pericias y trasladar el cuerpo sin vida de un hombre que murió de un paro cardíaco dentro de una habitación donde estaba teniendo un encuentro privado con otra persona.

Si bien la Policía y la Fiscalía intervinieron en el caso, la principal hipótesis es la causa natural del fallecimiento por un paro cardíaco no traumático.

Una vez que el informe de los médicos forenses den a conocer las circunstancias del deceso la causa se archivará por no haber ningún delito que imputarle a ninguna persona.

En la habitación del hotel alojamiento obtuvieron el testimonio espontáneo de la otra persona que estaba con el hombre fallecido al momento de la descompensación letal.

Principal testigo

Esa otra persona, quien fue la encargada de avisar al hotel para que llamen a una ambulancia y el médico de la unidad sanitaria constató el fallecimiento.

Se convirtió en el principal testigo, quien dio cuenta que estaban teniendo un momento de intimidad cuando repentinamente el hombre sufrió un ataque cardíaco que lo desvaneció en un instante.

La Policía recogió los indicios para incorporar a la causa por "averiguación de causales de muerte" que instruye el fiscal Francisco Furnari en la Fiscalía 5.

Aparentemente, entre los indicios recolectados por los uniformados encargados del procedimiento podría haber un blister de viagra.

Los investigadores asociarían la posible ingesta de ese estimulante como el probable desencadenante de la descompensación cardíaca.