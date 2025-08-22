viernes 22 de agosto de 2025
    Murió un hombre de 39 años en el interior de la habitación de un hotel alojamiento de la zona sur

    Desde la Fiscalía ordenaron la operación de autopsia para confirmar que se trató de una muerte natural por un presunto paro cardíaco

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    22 de agosto de 2025 - 13:14
    El hombre de 39 años murió en el interior de la habitación de un hotel alojamiento.

    El hombre de 39 años murió en el interior de la habitación de un hotel alojamiento.

    ARCHIVO LA OPINION

    En la mañana de este viernes en un hotel alojamiento de la zona sur intervinieron especialistas de Policía Científica para realizar las pericias y trasladar el cuerpo sin vida de un hombre que murió de un paro cardíaco dentro de una habitación donde estaba teniendo un encuentro privado con otra persona.

    Si bien la Policía y la Fiscalía intervinieron en el caso, la principal hipótesis es la causa natural del fallecimiento por un paro cardíaco no traumático.

    Una vez que el informe de los médicos forenses den a conocer las circunstancias del deceso la causa se archivará por no haber ningún delito que imputarle a ninguna persona.

    En la habitación del hotel alojamiento obtuvieron el testimonio espontáneo de la otra persona que estaba con el hombre fallecido al momento de la descompensación letal.

    Principal testigo

    Esa otra persona, quien fue la encargada de avisar al hotel para que llamen a una ambulancia y el médico de la unidad sanitaria constató el fallecimiento.

    Se convirtió en el principal testigo, quien dio cuenta que estaban teniendo un momento de intimidad cuando repentinamente el hombre sufrió un ataque cardíaco que lo desvaneció en un instante.

    La Policía recogió los indicios para incorporar a la causa por "averiguación de causales de muerte" que instruye el fiscal Francisco Furnari en la Fiscalía 5.

    Aparentemente, entre los indicios recolectados por los uniformados encargados del procedimiento podría haber un blister de viagra.

    Los investigadores asociarían la posible ingesta de ese estimulante como el probable desencadenante de la descompensación cardíaca.

    La figura del grooming está contemplada en el Código Penal argentino y sanciona a los adultos que, a través de medios digitales, establecen comunicación con menores de edad con fines sexuales.

    Denuncia por grooming: investigan a un sujeto que contactó a una nena de 13 años a través de redes sociales

    Por Alfonso Godoy

    El hombre de 39 años murió en el interior de la habitación de un hotel alojamiento.

    Murió un hombre de 39 años en el interior de la habitación de un hotel alojamiento de la zona sur

    Por Alfonso Godoy
