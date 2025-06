¿Militancia o vandalismo? Una pegatina nocturna en nombre de Ni Una Menos

A la hora señalada —lunes a las 21, en la puerta del centro cultural de calle 9 de Julio— saldrán en grupo, con engrudo casero, afiches impresos y guantes. Irán en bici, a pie o en autos. No se trata de una murga ni de una protesta masiva. Es una acción silenciosa, dispersa, casi clandestina. En nombre de Ni Una Menos, pegarán carteles en parques, plazas, paredes públicas y mobiliario urbano de Pergamino.

La causa

La causa es urgente y dolorosa. A diez años del primer grito colectivo contra los femicidios, la violencia de género no ha cedido. Pero lo que preocupa no es el fondo sino la forma: ¿cuánto suma pegar afiches en lugares que no están habilitados para ese fin? ¿Dónde termina la militancia y dónde empieza la falta de respeto por lo común?