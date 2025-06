La poscosecha es la nueva frontera de la eficiencia agrícola

Hoy, en plena era de la agricultura de precisión, drones , imágenes satelitales y maquinaria sofisticada, la poscosecha no es un paso menor; al contrario, es el nuevo frente donde se define la eficiencia del sistema productivo. Por ello, un equipo de especialistas del INTA Balcarce brinda recomendaciones que promueven una mejor gestión.

"Hay mucho por ganar"

En este sentido, Diego De la Torre, otro reconocido especialista en poscosecha, explicó que "hay mucho por ganar" con buenas prácticas, tecnologías simples y decisiones de gestión. "Desde cuidar una bolsa bien sellada en el campo hasta automatizar la aireación en un silo o controlar una secadora con sensores. Todo suma”, abordó.

Las innovaciones en la etapa son muchas y se pueden aplicar tanto en el campo como en las plantas de acopio. Con los silobolsa, por ejemplo, un buen manejo puede reducir las pérdidas a casi cero. Pero si no se hacen de manera correcta, las pérdidas pueden ser del 3 al 5 %, o incluso mucho más.

image.png

“Por eso, es clave preparar bien el terreno, usar maquinaria en buen estado, sellar con termoselladora, revisar periódicamente, controlar roedores y mantener fauna fuera con boyero eléctrico. Y lo más importante: monitorear. Medir dióxido de carbono es una herramienta sencilla que permite anticiparse a problemas antes de que se manifiesten como pérdidas”, aclaró Leandro Cardoso, especialista del INTA.

El silo bolsa: gran aliado si se usa bien

“El silobolsa es una gran herramienta, pero como toda herramienta tiene sus limitaciones. No sirve para guardar grano húmedo por mucho tiempo. Si el grano entra seco y se mantiene la bolsa intacta, el sistema funciona perfecto. Pero si hay humedad o se rompe la bolsa, los problemas no tardan en aparecer”, destacó Cardoso.

Por ejemplo, un silobolsa con 200 toneladas de maíz representa la cosecha de unas 29 hectáreas. Si hablamos de soja, serían unas 67 hectáreas. Ahora, si pasamos a silos de 500 o 5.000, incluso instalaciones de 150.000 toneladas –como las grandes celdas industriales– estamos concentrando el esfuerzo productivo de miles de hectáreas en un solo lugar.

"Esto quiere decir que un solo error en el almacenamiento puede comprometer todo lo producido en muchos lotes y establecimientos. Una secadora con sensores de temperatura mal calibrados puede arruinar completamente la calidad de un trigo panadero. Una aplicación mal hecha de insecticida puede afectar la inocuidad (y comercialización) de cientos o miles de toneladas de girasol", señaló Cardoso.

Cardoso insiste en que la eficiencia y el cuidado en esta etapa son claves para todo el sistema agroindustrial. "Conservar mejor el grano es una necesidad. La innovación en poscosecha ya no es un lujo: es una estrategia”, dijo.

Existen también más opciones, como tener una planta de silos. Si bien esta opción requiere inversión, permite secar, limpiar, mezclar y conservar mejor el grano. Además, da más poder de negociación al vender.

“Los silos secadores, muy usados en los Estados Unidos, son equipos automatizados que permiten secar grano incluso con 21 % de humedad, con excelente calidad y bajo riesgo. Su uso en la Argentina todavía es limitado, pero pueden marcar una diferencia grande. El INTA ha desarrollado estos sistemas y realmente pueden hacer una diferencia”, puntualizó el especialista.

El desafío de los acopios: más tecnología, mejor gestión

Bartosik indicó que “en los acopios comerciales o cooperativos, las pérdidas también son grandes si no se gestiona bien. A veces, por no tener termometría o aireación automática, se sobreseca el grano, se pierde calidad o incluso se generan focos de calentamiento que, si no se detectan a tiempo, pueden terminar en pérdidas catastróficas”.

image.png

Hay tecnologías disponibles –como termometría, monitoreo de CO2 (CO2NTROL, desarrollado por INTA e IEA) y controladores de aireación– que evitan estos problemas. También hay sistemas para controlar la secadora y evitar pérdidas por sobresecado, así como también tecnologías —como el precalentado del grano— que permiten aumentar sensiblemente la eficiencia. Todo esto reduce pérdidas y mejora la eficiencia.

“Además de la tecnología, hace falta implementar buenas prácticas con registros, procedimientos y auditorías. Y, sobre todo, hace falta capacitar a la gente y cambiar la forma de gestionar esta etapa”, concluyó el especialista.