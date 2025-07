La fotógrafa Bárbara Prajs presenta en ArteMás la instalación Pasares (caminar despiertxs)

La propuesta no termina en la galería. El sábado a las 11:00, desde ArteMás partirá una caminata fotográfica abierta al público, guiada por la propia autora, que finalizará en el bar Mitre. Se trata de una invitación a redescubrir Pergamino con nuevos ojos, a detenerse en los detalles que suelen pasar desapercibidos, y capturarlos con la cámara del celular.

La actividad está pensada para personas curiosas, con o sin experiencia fotográfica, que disfrutan de caminar, compartir miradas y construir narrativas visuales desde lo cotidiano. Al finalizar, los y las participantes podrán compartir sus registros y sensaciones en un encuentro distendido en el café.

Un mural colectivo y la apuesta por lo colaborativo

La instalación cuenta también con la participación especial de estudiantes del Profesorado de Artes Visuales “Emilio Pettoruti”, quienes fueron invitados por la artista a crear un mural colectivo fotográfico como parte de la muestra. Esta intervención busca ampliar la experiencia expositiva desde un enfoque comunitario y participativo, reafirmando la dimensión social de la fotografía como herramienta de expresión y memoria compartida.

Sobre la artista: Bárbara Prajs

Bárbara Prajs nació en 1976. Es diseñadora gráfica, se formó en fotografía en el Foto Club Buenos Aires y también bajo la guía del fotógrafo Jorge Leiva. En 2022 presentó por primera vez Pasares en el Museo Casa Carnacini, una instalación fotográfica marcada por una profunda exploración emocional. La obra fue construida a partir de más de 10.000 registros fotográficos tomados durante un proceso personal de 585 días. “Sin darme cuenta, fui sacando fotos diariamente, registrando mi andar... quizás, muy dentro mío, deseaba dejar rastros de mi mirada, de los lugares que amo, de toda mi existencia”, cuenta la autora.

A lo largo de los últimos años, su trabajo ha sido seleccionado por publicaciones y muestras internacionales, como la revista The Light Down (2022) y la exposición Infinity of Photography (India, 2023). En 2024 estrenó su nueva muestra Habitar la memoria en el Museo Victoria Ocampo, que también pudo verse en mayo y junio de 2025 en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

Las fotografías de Bárbara Prajs, cargadas de una poética sutil y una sensibilidad introspectiva, forman hoy parte de diversas colecciones privadas, reafirmando su lugar dentro del circuito artístico contemporáneo.