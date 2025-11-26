Elecciones suspendidas en Centro Empleados de Comercio de Pergamino

El edificio del sindicato, epicentro de la disputa interna tras la cautelar que frenó los comicios en Cerntro Empleados de Comercio. LA OPINION

Las elecciones previstas para este miércoles en el Sindicato de Empleados de Comercio de Pergamino fueron oficialmente suspendidas luego de que la Justicia Laboral dictara una medida cautelar a pedido de la lista opositora “Blanca y Celeste 9 de Julio 1902”. La resolución detuvo el proceso electoral hasta que se resuelvan las impugnaciones presentadas por dicho sector, que cuestiona la validez y las condiciones en las que se desarrollaría la votación.

Las primeras versiones que circularon durante la mañana indicaban que, pese a la orden judicial, el sector oficialista sostenía que no había recibido ninguna notificación formal, motivo por el cual consideraba que el proceso eleccionario debía continuar conforme al cronograma establecido. Esta divergencia de interpretaciones dio lugar a un clima de confusión entre fiscales y afiliados.

La contradicción entre la determinación de la Justicia y la postura de la conducción gremial profundiza un escenario de incertidumbre y tensión interna, mientras se aguarda una comunicación oficial que precise los pasos a seguir y determine si la elección podrá reprogramarse o si quedará sujeta a nuevas resoluciones judiciales.

