miércoles 26 de noviembre de 2025
    • Pergamino

    Elecciones suspendidas en Centro Empleados de Comercio de Pergamino

    Cautelar dictada por la Justicia Laboral frenó los comicios a pedido de la lista opositora, mientras crece la tensión interna en Centro Empleados de Comercio.

    26 de noviembre de 2025 - 11:50
    El edificio del sindicato, epicentro de la disputa interna tras la cautelar que frenó los comicios en Cerntro Empleados de Comercio.

    El edificio del sindicato, epicentro de la disputa interna tras la cautelar que frenó los comicios en Cerntro Empleados de Comercio.

    LA OPINION

    Las elecciones previstas para este miércoles en el Sindicato de Empleados de Comercio de Pergamino fueron oficialmente suspendidas luego de que la Justicia Laboral dictara una medida cautelar a pedido de la lista opositora “Blanca y Celeste 9 de Julio 1902”. La resolución detuvo el proceso electoral hasta que se resuelvan las impugnaciones presentadas por dicho sector, que cuestiona la validez y las condiciones en las que se desarrollaría la votación.

    Parados: Germán Ferrari (guitarra), José Temprana (percusión), Eduardo Cruz (bajo-contrabajo) y Federico Izzo (violín). Sentadas: Cecilia Manzoni (piano-acordeón), Marcela Sánchez (voz) y Luciana Lucero (voz).  
    Cultura y espectáculos

    Marcela Sánchez y Luciana Lucero presentan Zamba y Arrabal, un viaje musical por Argentina
    Los consejeros escolares Mariano Bocanera y Matías Moyano junto al Intendente Javier Martínez en un acto oficial.

    Mariano Bocanera será el nuevo presidente del Consejo Escolar de Pergamino

    Las primeras versiones que circularon durante la mañana indicaban que, pese a la orden judicial, el sector oficialista sostenía que no había recibido ninguna notificación formal, motivo por el cual consideraba que el proceso eleccionario debía continuar conforme al cronograma establecido. Esta divergencia de interpretaciones dio lugar a un clima de confusión entre fiscales y afiliados.

    La contradicción entre la determinación de la Justicia y la postura de la conducción gremial profundiza un escenario de incertidumbre y tensión interna, mientras se aguarda una comunicación oficial que precise los pasos a seguir y determine si la elección podrá reprogramarse o si quedará sujeta a nuevas resoluciones judiciales.

