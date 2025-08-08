El Municipio asignan más personal permanente en las plazas y los parques

Con el objetivo de garantizar la seguridad y promover el uso adecuado del espacio público, el Municipio sigue adelante con un plan integral de control e inspección en plazas, parques y zonas comerciales. La iniciativa responde a una demanda creciente de los vecinos, quienes habían manifestado preocupación por diversas situaciones que alteraban la tranquilidad en estos sectores de uso común.

Desde la Secretaría de Seguridad, a cargo del doctor Ignacio Doddi, se confirmó que personal de la Agencia de Seguridad Municipal realiza tareas de vigilancia permanente en los principales espacios verdes de la ciudad, como parte de una política activa de prevención y presencia territorial. La medida se suma a otras acciones que ya se venían desarrollándose desde fines del año pasado.

Espacio público y las respuestas a los vecinos “Esta medida ha sido muy bien recibida por los pergaminenses en general, quienes la consideran una acción positiva y necesaria”, sostuvo Ignacio Doddi en diálogo con LA OPINIÓN. “Recibimos a diario comentarios de vecinos que valoran la presencia de agentes en plazas y parques, porque eso les permite disfrutar con mayor tranquilidad de esos espacios, sobre todo en horarios de la tarde y la noche, cuando la circulación de personas es mayor”.

El funcionario recordó que desde fines de 2024 comenzaron a enfocarse en la mejora de distintas zonas comerciales, especialmente aquellas con alta circulación de personas, como la Peatonal San Nicolás y otras áreas céntricas. “Sabíamos que era esencial contar con la presencia visible de un inspector de seguridad o un efectivo policial en los lugares de mayor concentración. Ver un agente en la zona transmite confianza y desalienta conductas inapropiadas”, remarcó el titular del área de Seguridad. .

Este plan que se desarrolla en la ciudad incluye la asignación de inspectores en cada una de las plazas más concurridas, quienes cumplen las funciones de vigilancia, control y disuasión de conductas que alteren la convivencia. El objetivo, según detalló el Doddi, es lograr que “el espacio público sea verdaderamente accesible, seguro y disfrutable para todos los pergaminenses”. Seguridad, una política de cercanía y prevención El plan de control busca erradicar situaciones que afectan el uso adecuado de los espacios públicos, como la presencia de personas que realizan actividades indebidas o generan molestias. “Nos referimos a situaciones como la presencia de ‘trapitos’ o cuida coches, o incluso grupos de jóvenes que, a veces, se reúnen para consumir bebidas alcohólicas en las plazas. No criminalizamos a nadie, pero sí entendemos que estos comportamientos afectan el derecho de los demás a disfrutar del lugar con tranquilidad”, explicó el secretario.

