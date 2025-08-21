Bases Federadas al Gobierno: "su política favorece la timba financiera y perjudica la producción"

Bases Federadas emitió un comunicado en el que manifestó su “más profundo rechazo” a las políticas del gobierno de Javier Milei , a las que acusan de beneficiar a la especulación financiera y a los importadores en detrimento de los productores agropecuarios argentinos.

Según la entidad, la apertura indiscriminada a la importación de productos agropecuarios “destruye el esfuerzo de quienes producimos en nuestro territorio, favoreciendo la competencia desleal y el ingreso de alimentos subsidiados desde otros países, mientras nuestros costos aumentan día a día”.

Al mismo tiempo, señalaron que l as altas tasas de interés encarecen el acceso al crédito y agravan el endeudamiento del sector: “Estas políticas priorizan la timba financiera por sobre la producción, desvían recursos hacia circuitos especulativos, generan inestabilidad y desalientan la inversión”, afirmaron.

Según Bases Federadas, esto provoca "una peligrosa concentración económica y la desaparición de miles de chacareros".

Concentración y riesgos para la agricultura familiar

El comunicado también cuestiona la falta de segmentación en las retenciones y la ausencia de una ley de arrendamientos que garantice el acceso a la tierra para pequeños productores. Según Bases Federadas, esto provoca “una peligrosa concentración económica y la desaparición de miles de chacareros”.

Asimismo, la organización criticó el intento de desmantelar el INTA, freno que por ahora quedó en manos de la Cámara de Diputados, pero que aún debe definirse en el Senado.

Llamado a la organización

Frente a este escenario, Bases Federadas llamó a conformar multisectoriales para “frenar" estas políticas y defender el derecho a producir, a trabajar y a sostener el desarrollo agropecuario en la Argentina.

"Ante esta realidad, que afecta a todo el entramado productivo y social de nuestras comunidades del interior, Bases Federadas llama a conformar Multisectoriales para frenar estas políticas y defender el derecho a producir, a trabajar y a sostener la vida en nuestros pueblos", concluyeron.