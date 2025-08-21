jueves 21 de agosto de 2025
    • Bases Federadas al Gobierno: "su política favorece la timba financiera y perjudica la producción"

    En un duro comunicado, la organización expresó su rechazo a las medidas económicas impulsadas por el oficialismo, que –según advierten– ponen en riesgo la producción nacional, profundizan la concentración y amenazan la permanencia de miles de familias en el campo

    21 de agosto de 2025 - 09:06
    image

    Bases Federadas emitió un comunicado en el que manifestó su “más profundo rechazo” a las políticas del gobierno de Javier Milei, a las que acusan de beneficiar a la especulación financiera y a los importadores en detrimento de los productores agropecuarios argentinos.

    Hidrovía: para su concesión, hay acuerdo entre usuarios por el sistema tarifario

    Hidrovía: para su concesión, hay acuerdo entre usuarios por el sistema tarifario
    SUPRA SEMILLAS estará en este simposio para encontrarse con productores y asesores técnicos.

    SUPRA SEMILLAS: Una nueva marca con historia, genética con futuro y con todo para crecer

    Según la entidad, la apertura indiscriminada a la importación de productos agropecuarios “destruye el esfuerzo de quienes producimos en nuestro territorio, favoreciendo la competencia desleal y el ingreso de alimentos subsidiados desde otros países, mientras nuestros costos aumentan día a día”.

    Al mismo tiempo, señalaron que las altas tasas de interés encarecen el acceso al crédito y agravan el endeudamiento del sector: “Estas políticas priorizan la timba financiera por sobre la producción, desvían recursos hacia circuitos especulativos, generan inestabilidad y desalientan la inversión”, afirmaron.

    Según Bases Federadas, esto provoca “una peligrosa concentración económica y la desaparición de miles de chacareros”. Según Bases Federadas, esto provoca “una peligrosa concentración económica y la desaparición de miles de chacareros”.

    Concentración y riesgos para la agricultura familiar

    El comunicado también cuestiona la falta de segmentación en las retenciones y la ausencia de una ley de arrendamientos que garantice el acceso a la tierra para pequeños productores. Según Bases Federadas, esto provoca “una peligrosa concentración económica y la desaparición de miles de chacareros”.

    image

    Asimismo, la organización criticó el intento de desmantelar el INTA, freno que por ahora quedó en manos de la Cámara de Diputados, pero que aún debe definirse en el Senado.

    Llamado a la organización

    Frente a este escenario, Bases Federadas llamó a conformar multisectoriales para “frenar" estas políticas y defender el derecho a producir, a trabajar y a sostener el desarrollo agropecuario en la Argentina.

    "Ante esta realidad, que afecta a todo el entramado productivo y social de nuestras comunidades del interior, Bases Federadas llama a conformar Multisectoriales para frenar estas políticas y defender el derecho a producir, a trabajar y a sostener la vida en nuestros pueblos", concluyeron.

