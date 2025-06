Apuestas en la Copa Libertadores: cómo aplicar el "under" y "over" en octavos

Después de la culminación de la etapa de grupos, se viene la ronda de octavos de final, la cual ya será de eliminación directa en partidos de ida y vuelta. Al ser clave la obtención de la ventaja en el primer o segundo cotejo, es un hecho que habrá muchas emociones. Justamente, uno de los mercados habituales que utilizan los apostadores en esta competición es el "under" y "over", que refleja "menos 2.5 goles" y "más 2.5 goles", respectivamente. Es claro que, para estos contextos, es necesario que cada usuario realice un análisis de lo que generarían los dos protagonistas antes de utilizar el bono triple Codere Argentina ofrecido por SportyTrader.

¿Qué tomar en cuenta para apostar en "under" y "over"?

Por ejemplo, Universitario vs. Palmeiras es una de las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores y cualquiera podría pensar que tranquilamente habría "over" de goles en Lima. Sin embargo, hay detalles a considerar: la "U" registró "menos de 2.5 goles" en sus seis juegos por fase de grupos y dejó el arco invicto en cuatro de nueve choques en casa este año. Además, el 'Verdao' solo recibió cuatro 'dianas' y si bien sería probable que apele a un esquema ofensivo, el desgaste físico por los certámenes en Brasil y el Mundial de Clubes significará una merma. Así, es factible un "under" (-2.5 goles).