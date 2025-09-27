Arranca la previa del 22° Medio Maratón La Merced: feria, Carrera Kids y Cani Run

El Medio Maratón La Merced Pergamino , la competencia de calle más emblemática de la ciudad, comenzará a vivirse desde este sábado con una agenda cargada de actividades deportivas, recreativas y solidarias, que tendrán su punto culminante este domingo a las 9:00 con la largada de la competencia principal. Esta vigésima segunda edición está organizada y fiscalizada, como cada año, por la Asociación Atlética Pergamino (AAP).

Se trata de un evento que no sólo convoca a deportistas locales y de diferentes ciudades, sino que también forma parte de las celebraciones en torno a la Virgen de La Merced , patrona de Pergamino, cuyo día se conmemora cada 24 de septiembre. La carrera ha sabido consolidarse como una verdadera tradición deportiva en Pergamino desde su primera edición en 2003, y este año llega con varias novedades.

Luego de dos ediciones (2023 y 2024) en las que la largada y la llegada se realizaron en el Parque Belgrano, este año el Parque España será el nuevo punto neurálgico del evento. Además, se estrenará un nuevo circuito, con largada y llegada ubicadas en la intersección de avenida Alsina y Moreno.

Una de las principales modificaciones del recorrido es que los atletas volverán a pasar por la Plaza Merced, sumando un valor simbólico importante al trazado, en sintonía con la devoción por la Patrona. Con este rediseño, la carrera se adapta a un nuevo recorrido sin perder su identidad.

Recorrido Medio Maratón

Tres distancias para todos

El evento principal será, como siempre, el Medio Maratón de 21.097,5 metros, que reunirá a corredores de nivel competitivo. Pero también habrá una carrera de 10 kilómetros, ideal para runners sin tanto rodaje para afrontar los 21K o especialistas en 10.000 metros, y una prueba de Integración de 3 kilómetros, pensada para quienes quieran participar de manera recreativa o familiar.

Esta última distancia tiene además un fuerte componente solidario, ya que su recaudación será destinada a beneficio de la Granja San Camilo, institución local dedicada a la contención y rehabilitación de jóvenes con consumo grave de sustancias.

Feria, música y más propuestas

El inicio formal de las actividades será este sábado a partir de las 15:00, cuando el Parque España abra sus puertas para una jornada a cielo abierto con múltiples propuestas. La tradicional Feria de Emprendedores ofrecerá productos de diseño, artesanías, indumentaria, alimentos y mucho más. Además, habrá música en vivo, espacios gastronómicos y juegos para niños, generando un ambiente ideal para disfrutar en familia.

Durante la tarde también se llevará a cabo la entrega de kits para los participantes del Medio Maratón, que podrán retirarlos entre las 15:00 y las 21:00 (también el domingo de 6:30 a 8:30). Cada kit incluye remera oficial, número de corredor y chip para cronometraje.

Carrera Kids, a las 16:00

A las 16:00 se realizará la Carrera Kids, destinada a niños y niñas que se inician en el mundo del running. Con un costo de inscripción de $10.000, los pequeños corredores recibirán una remera, dorsal y una medalla finisher, en lo que será una experiencia deportiva inolvidable. Esta actividad busca fomentar el deporte desde edades tempranas, en un entorno seguro y festivo.

Cani Run, por primera vez

Una de las grandes novedades de esta edición será la realización de la primera Cani Run en Pergamino, una actividad recreativa que invita a participar junto a las mascotas. Bajo el lema “vení a disfrutar un paseo único junto a tu mejor amigo de cuatro patas”, la Cani Run se concretará a las 17:30, también en Parque España.

La distancia será de 800 metros, ideal para compartir una experiencia activa con perros de cualquier raza o tamaño. El valor de inscripción es de $5.000, e incluye medalla, premios y sorteos. Los cupos son limitados y lo recaudado será donado a Rescataditos Pergamino, organización que trabaja por el rescate, cuidado y adopción responsable de animales en situación de calle.

El gran día del running

Finalmente, este domingo desde temprano, la ciudad vivirá su fiesta deportiva. La entrega final de kits será de 6:30 a 8:30, y a las 9:00 se dará la largada oficial de las tres distancias, desde el corazón del nuevo circuito en Alsina y Moreno.

La organización ha previsto un importante operativo logístico, con cortes de tránsito programados, puestos de hidratación, asistencia médica y personal de apoyo en todo el trayecto. Se espera una importante concurrencia de público y familias alentando en distintos puntos del recorrido.

Con esta nueva edición, el Medio Maratón La Merced Pergamino reafirma su lugar como el evento atlético más tradicional e importante de la ciudad, y lo hace con una propuesta renovada, inclusiva y solidaria, que promete dejar una huella imborrable en corredores, vecinos y visitantes.