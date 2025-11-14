"50 segundos: los rugbiers de Zárate hablan en la serie sobre Fernando Báez Sosa"

La serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” ya está disponible en Netflix y revisita el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Netflix

La serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” ya está disponible en Netflix y revisita el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Los rugbiers de Zárate, condenados por el brutal ataque, muestran su día a día en prisión, reflexionan sobre sus acciones y relatan cómo enfrentan la vida tras el crimen que conmocionó a la Argentina.

Los condenados por el caso Fernando Báez Sosa y su vida en prisión El documental permite ver cómo Máximo Thomsen, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi cumplen sus condenas. Mientras cinco de ellos enfrentan prisión perpetua, tres cumplen 15 años por su rol secundario. Cada uno comparte su rutina, su arrepentimiento y la manera en que el tiempo en Melchor Romero ha cambiado su perspectiva sobre la violencia y la justicia.

Reflexiones sobre el caso y el impacto mediático Los rugbiers destacan cómo la cobertura mediática afectó el juicio y sus familias. Luciano Pertossi recordó la angustia que generó que su padre declarara en su contra, mientras Ciro reconoció que la exposición pública reforzó la condena. Thomsen admitió la vergüenza de recibir visitas y subrayó la importancia de contar la verdad desde el primer momento.

Arrepentimientos y aprendizajes Algunos de los condenados expresan sus sentimientos de arrepentimiento. Enzo Comelli afirmó estar “100% arrepentido”, mientras Blas Cinalli y Ayrton Viollaz reflexionan sobre la influencia del alcohol y la falta de conciencia durante la madrugada del ataque. El documental deja en evidencia el costo personal, familiar y social de un crimen que marcó a toda una generación.

Compartí esta nota en redes sociales:





