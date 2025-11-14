viernes 14 de noviembre de 2025
    • "50 segundos: los rugbiers de Zárate hablan en la serie sobre Fernando Báez Sosa"

    Netflix estrenó un documental que muestra a los rugbiers de Zárate condenados por el homicidio de Báez Sosa relatando su vida en prisión y sus arrepentimientos.

    14 de noviembre de 2025 - 15:14
    La serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” ya está disponible en Netflix y revisita el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

    La serie documental "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa" ya está disponible en Netflix y revisita el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

    Netflix

    La serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” ya está disponible en Netflix y revisita el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Los rugbiers de Zárate, condenados por el brutal ataque, muestran su día a día en prisión, reflexionan sobre sus acciones y relatan cómo enfrentan la vida tras el crimen que conmocionó a la Argentina.

    Una investigación por desaparición en Escobar terminó en un brutal homicidio. Francisco Javier Saragonza, de 39 años, fue visto por última vez el 2 de noviembre en Garín y hallado desmembrado en Zárate.

    Los condenados por el caso Fernando Báez Sosa y su vida en prisión

    El documental permite ver cómo Máximo Thomsen, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi cumplen sus condenas. Mientras cinco de ellos enfrentan prisión perpetua, tres cumplen 15 años por su rol secundario. Cada uno comparte su rutina, su arrepentimiento y la manera en que el tiempo en Melchor Romero ha cambiado su perspectiva sobre la violencia y la justicia.

    Reflexiones sobre el caso y el impacto mediático

    Los rugbiers destacan cómo la cobertura mediática afectó el juicio y sus familias. Luciano Pertossi recordó la angustia que generó que su padre declarara en su contra, mientras Ciro reconoció que la exposición pública reforzó la condena. Thomsen admitió la vergüenza de recibir visitas y subrayó la importancia de contar la verdad desde el primer momento.

    Arrepentimientos y aprendizajes

    Algunos de los condenados expresan sus sentimientos de arrepentimiento. Enzo Comelli afirmó estar “100% arrepentido”, mientras Blas Cinalli y Ayrton Viollaz reflexionan sobre la influencia del alcohol y la falta de conciencia durante la madrugada del ataque. El documental deja en evidencia el costo personal, familiar y social de un crimen que marcó a toda una generación.

    Temas
